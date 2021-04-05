Кристал Пэлас на последних минутах спас ничью с Эвертоном
В рамках 30-го тура АПЛ Эвертон не сумел удержать победу над Кристал Пэлас. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 30-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Родригес, 57 – Батшуаи, 86
Вулверхэмптон – Вест Хэм – начало в 22:15
Эвертон в родных стенах принимал Кристал Пэлас. В общем, первая половина встречи была довольно скучной. Только по одному моменту у обеих команд, но с ними без проблем справились голкиперы. Также "ириски" из-за травмы потеряли Гомеша, которого на 34-й заменил Сигурдссон.
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В начале второго тайма Коулмэн в штрафной отдал под удар Родригесу, который с убойного расстояния пробил точно под правую штангу – 1:0. Уже под занавес поединка у "орлов" на поле появился Батшуаи, который за несколько минут сумел реализовать выход один на один с голкипером, и сравнять счет. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.
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