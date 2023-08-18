Испанский кипер продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил во время прогулки на лошадях. Серхио Рико госпитализировали 28 мая, а сегодня, 18 августа, врачи выписали его домой. В госпитале голкипер пробыл 82 дня.

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"Мне все еще нужно еще несколько месяцев мира и покоя, чтобы продолжить восстановление дома. Говорят, что мозг умный и что он стирает все эти страшные события. Это был сон. Я проснулся в больнице и, слава Богу, сегодня вышел. Надеюсь, вскоре я смогу восстановиться, чтобы вернуться в футбол", – сказал Рико в интервью.

Напомним, что испанец во время пребывания в больнице потерял более 20 кг.

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