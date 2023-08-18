Голкипера ПСЖ выписали из больницы через 82 дня после госпитализации – игрок мечтает вернуться на поле
Вратарь ПСЖ Серхио Рико вернулся домой после ужасающей трагедии.
Испанский кипер продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил во время прогулки на лошадях. Серхио Рико госпитализировали 28 мая, а сегодня, 18 августа, врачи выписали его домой. В госпитале голкипер пробыл 82 дня.
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"Мне все еще нужно еще несколько месяцев мира и покоя, чтобы продолжить восстановление дома. Говорят, что мозг умный и что он стирает все эти страшные события. Это был сон. Я проснулся в больнице и, слава Богу, сегодня вышел. Надеюсь, вскоре я смогу восстановиться, чтобы вернуться в футбол", – сказал Рико в интервью.
Напомним, что испанец во время пребывания в больнице потерял более 20 кг.
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