Состояние испанца изо дня в день улучшается после ужасного случая во время прогулки на лошадях. Серхио Рико уже даже пообщался с поклонниками, отправив сообщения в соцсети. Ситуация могла закончиться более трагично, но испанцу повезло.

Голкипер ПСЖ впервые заговорил на публику после трагического случая, который может похоронить его карьеру

Marca получила доступ к отчету полиции, в котором говорится, что лошадь ударила Рико в голову. Медицинские службы сработали быстро и игрок получил квалифицированную помощь. Однако если бы ранение было на пол сантиметра глубже, то голкипер умер бы мгновенно.

Напомним, что Рико за время пребывания в больнице потерял более 20 кг веса. Его ждет долгое восстановление и пока неизвестно, сможет ли голкипер ПСЖ вернуться на поле.

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