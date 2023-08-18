Іспанський кіпер продовжує відновлюватися після травми, яку отримав під час погулянки на конях. Серхіо Ріко госпіталізували 28 травня, а сьогодні, 18 серпня, лікарі виписали його додому. В госпіталі голкіпер пробув 82 дні.

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"Мені все ще потрібно ще кілька місяців миру та спокою, щоб продовжити відновлення вдома. Кажуть, що мозок розумний і що він стирає всі ці страшні події. Це був сон. Я прокинувся в лікарні і, слава Богу, сьогодні вийшов. Сподіваюся, незабаром я зможу відновитися, щоб повернутися у футбол", – сказав Ріко в інтерв'ю.

Нагадаємо, що іспанець під час перебування в лікарні втратив понад 20 кг.

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