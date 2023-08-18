Голкіпера ПСЖ виписали з лікарні через 82 дні після госпіталізації – гравець мріє повернутися на поле
Воротар ПСЖ Серхіо Ріко повернувся додому після жахливої трагедії.
Іспанський кіпер продовжує відновлюватися після травми, яку отримав під час погулянки на конях. Серхіо Ріко госпіталізували 28 травня, а сьогодні, 18 серпня, лікарі виписали його додому. В госпіталі голкіпер пробув 82 дні.
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"Мені все ще потрібно ще кілька місяців миру та спокою, щоб продовжити відновлення вдома. Кажуть, що мозок розумний і що він стирає всі ці страшні події. Це був сон. Я прокинувся в лікарні і, слава Богу, сьогодні вийшов. Сподіваюся, незабаром я зможу відновитися, щоб повернутися у футбол", – сказав Ріко в інтерв'ю.
Нагадаємо, що іспанець під час перебування в лікарні втратив понад 20 кг.
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