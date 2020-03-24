Голкипер Зари Шевченко оценил свое восстановление после тяжелой травмы

Голкипер Зари Никита Шевченко рассказал о своей реабилитации после повреждения, полученного в начале года.

"Спасибо, что не забываете. Все у меня хорошо. Сижу дома. Стараюсь выходить поменьше. Здоровье мое в порядке. Иду на поправку после травмы.

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Пока что занимаюсь в домашних условиях. Надеюсь, что поправлюсь очень скоро. Значительный прогресс уже есть. У меня есть специальная программа, которую написали медики. Дома выполняю комплекс упражнений. Закупился инвентарем по полной программе", – поделился Шевченко в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, голкипер травмировался еще в январе на зимних сборах Зари. Добавим, что чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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