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Голкипер сборной Украины U-19 перебрался в Эйбар

20:14 19 Читати українською
Голкипер сборной Украины U-19 перебрался в Эйбар
Дани Лтайф / Максим Карагодин

Украинский легион в Испании продолжает расширяться.

Футбольный агент Максим Карагодин сообщил о переходе голкипера юношеской сборной Украины Дани Лтайфа в Эйбар. Детали контракта не сообщаются.

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"Еще один украинский талант, получил шанс проявить себя в одном из сильнейших чемпионатов планеты. Девятнадцатилетний вратарь футбольного Клуба Олимпик Донецк, Дани Джуниор Лтайф, переходит в клуб Испанской Примеры Эйбар! Прими мои поздравление! Твой путь только начинается", – написал Карагодин в своем Instagram.

В Испании уже выступают Андрей Лунин (Реал), Василий Кравец (Леганес), Алексей Хахлев (Алавес), Роман Зозуля (Альбасете), Евгений Пидлепенец (Депортиво), Орест Лебеденко (Луго).

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