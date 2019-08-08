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Голкіпер збірної України U-19 перебрався в Ейбар

20:14 290 Читать на русском
Голкіпер збірної України U-19 перебрався в Ейбар
Дані Лтайф / Максим Карагодін

Український легіон в Іспанії продовжує розширюватись.

Футбольний агент Максим Карагодін повідомив про перехід голкіпера юнацької збірної України Дані Лтайфа до Ейбара. Деталі контракту не повідомляються.

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"Ще один український талант, отримав шанс проявити себе в одному з найсильніших чемпіонатів планети. Дев'ятнадцятирічний воротар футбольного клубу Олімпік Донецьк, Дані Джуніор Лтайф, переходить у клуб іспанської Прімери Ейбар! Прийми мої вітання! Твій шлях тільки починається", – написав Карагодін у своєму Instagram.

В Іспанії вже виступають Андрій Лунін (Реал), Василь Кравець (Леганес), Олексій Хахльов (Алавес), Роман Зозуля (Альбасете), Євген Підлепенець (Депортіво), Орест Лебеденко (Луго).

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