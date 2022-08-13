Вратарь Ньюкасла Ник Поуп сенсационно стал популярен в Twitter. Сообщения о нем распространяются с невероятной скоростью.

Этим летом 30-летний кипер перебрался из Бернли в самый богатый клуб мира. В прошлом туре англичанин дебютировал за "сорок", отыграв на ноль против Ноттингем Форрест. Но даже не это послужило причиной популярности Поупа.

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Burger King спросил своих подписчиков, что лучше: корнишоны или помидоры. Рядовой Twitter-аккаунт с названием Toon Polls ретвитнул опрос, написав "Ник Поуп".

В комментарии Burger King налетели фанаты Ньюкасла, которые начали массово писать туда имя и фамилию вратаря. Ресторан быстрого питания тоже твитнул себе Ника Поупа, это перепостил официальный аккаунт "сорок", после чего о голкипере сборной Англии начали писать все, кому не лень: McDonald's, статистические порталы, бывшие клубы игрока, его соперники, компании по доставке и т.д.