Голкипер Ромы сдал положительный тест на COVID-19

"Я сдал положительный тест на коронавирус. Хочу всем сообщить, что я чувствую нормально, никаких симптомов нет.

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Я провожу время на самоизоляции и надеюсь быстро выздороветь, чтобы начать подготовку к сезону. Спасибо за ваши ободряющие сообщения", – написал 37-летний вратарь в Instagram.

В прошлом сезоне Серии А Миранте провел 5 матчей, в которых пропустил столько же голов. Рома финишировала на 5-й строчке, что позволит подопечным Фонсеки сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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