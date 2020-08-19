Голкіпер Роми здав позитивний тест на COVID-19

"Я здав позитивний тест на коронавірус. Хочу всім повідомити, що я почуваюсь нормально, ніяких симптомів немає.

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Я проводжу час на самоізоляції і сподіваюся швидко одужати, щоб почати підготовку до сезону. Дякую за ваші підбадьорливі повідомлення", – написав 37-річний воротар в Instagram.

У минулому сезоні Серії А Міранте провів 5 матчів, в яких пропустив стільки ж голів. Рома фінішувала на 5-й сходинці, що дозволить підопічним Фонсеки зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

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