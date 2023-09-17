Наприкінці травня Ріко потрапив до лікарні після падіння з коня. Голкіпер ПСЖ тривалий час перебував без свідомості, а термін госпіталізації розтягнувся на 82 дні. Напередодні іспанець вперше з'явився перед камерами та розповів про свій стан.

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"2 вересня я пройду нове обстеження. Ми побачимо, чи все йде правильними темпами. Сподіваюся, що це будуть хороші новини і що лікар дасть мені трохи більше свободи для занять спортом.

Я б хотів підготуватись до повернення в команду, до Парижа. Моя мета – повернутися цього року, щоб бути з командою до кінця сезону", – заявив Серхіо Ріко.

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