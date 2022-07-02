"Возможно сейчас не лучшее время, но я не могу не выразить свое уважение и благодарность футбольному клубу Шахтер. Сегодня завершается мой контракт с клубом, в котором я вырос и сформировался не только как футболист, а в первую очередь как личность.

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Завершается целый этап моей карьеры с момента, когда в детстве мне ребята во дворе говорили: "Малый, поезжай в Шахтер, попробуй", до дебюта в стартовом составе матча Лиги чемпионов. С момента, когда я мечтал и переживал, чтобы меня взяли в академию, до момента, когда я вывел на игру Шахтер с капитанской повязкой. Для меня это были безумные и невозможные мечты. Но для этого они и мечты, чтобы в один день они стали реальностью.

Хочу выразить благодарность каждому, абсолютно каждому с кем я имел честь работать. Наверное, не хватит и целой страницы, чтобы поблагодарить всех тех людей, которых я встретил на своем пути в Шахтере, заставляющих клуб работать как швейцарские часы. Вы невероятны!

Трудно даже понять сколько прошло времени с момента, когда я с 8 лет защищал оранжево-черные цвета. Но пора перелистнуть страницу и двигаться дальше, это жизнь. Большая благодарность президенту клуба – Ринату Леонидовичу Ахметову.

И да, мне посчастливилось играть на одном из лучших стадионов в мире – Донбасс Арене. Надеюсь, что мы встретимся на футбольном поле этого прекрасного стадиона в Донецке, но, наверное, уже как соперники разных клубов. Часть моего сердца навсегда останется с футбольным клубом Шахтер. Обнимаю", – написал Болбат на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Болбат выступал за Шахтер (с перерывами в аренду в донецкий Металлург, Металлист, бельгийский Локерен, Мариуполь и Десну) с 2013 года. Всего провел за "горняков" 63 матча, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. 1 июля 2022 г. он подписал полноценный годовой контракт с Колосом.

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