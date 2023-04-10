Во время встречи чемпионата Швеции между Хакеном и Хаммарбю голкипер гостей Оливер Довин допустил бессмысленную ошибку, которая привела к голу в его ворота.

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На 5-й минуте игры после паса назад от своего защитника вратарь позволил мячу проскочить мимо. Довин перепутал мяч с 11-метровой отметкой и пытался пробить по ней. Несколько секунд было достаточно, что нападающий Хакена Бени Траоре сориентировался и открыл счет. Отметим, что в итоге Хаммарбю проиграл со счётом 1:3.

1-0 BK Häcken, Bénie Traore! Hemmalaget får en drömstart efter Oliver Dovins jätteblunder



Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/1GibLhW99U — discovery+ sport (@dplus_sportSE) April 9, 2023

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