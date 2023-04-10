Голкипер привез гол, перепутав мяч и 11-метровую отметку – видео эпического фейла
Шведский голкипер пропустил самый дурацкий гол в текущем году.
Во время встречи чемпионата Швеции между Хакеном и Хаммарбю голкипер гостей Оливер Довин допустил бессмысленную ошибку, которая привела к голу в его ворота.
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На 5-й минуте игры после паса назад от своего защитника вратарь позволил мячу проскочить мимо. Довин перепутал мяч с 11-метровой отметкой и пытался пробить по ней. Несколько секунд было достаточно, что нападающий Хакена Бени Траоре сориентировался и открыл счет. Отметим, что в итоге Хаммарбю проиграл со счётом 1:3.
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