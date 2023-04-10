Испанская Сегунда, 35-й тур

Ибица – Спортинг Хихон – 1:3

Голы: Юлиш, 51 – Отеро, 6, Каррильо, 27, Гарсия, 90+4

Удаление: Санчес, 83 (прямая красная, Спортинг Хихон)

Выездной поединок для хихонцев был довольно проблемным, хотя в соперниках была вторая худшая команда Сегунды. Одним из главных героев победы со счетом 3:1 стал 38-летний вратарь.

У Лунина есть варианты в АПЛ и Бундеслиге, – СМИ

Ему удалось оформить сразу 2 ассиста! На старте Куэльяр перехватил сферу во время подачи с углового и выбил вперед на Отеро, который разобрался с защитниками. На 90+4 минуте он пасом нашел Гарсию. Нападающий со своей половины поля попал в пустые ворота.

Кроме этого, Иван на 71 минуте отразил пенальти, который исполнял Арана, и совершил еще 4 сейвы. Просто роскошный поединок от вратаря, который в сезоне 2018/19 не дал шансов арендованному у Реала Андрею Лунину закрепиться в Леганесе. Тогда украинец провел всего 7 матчей.