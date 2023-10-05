"Голкипер-монстр": Романо поблагодарил Трубина за футболку Бенфики
Украинский вратарь Анатолий Трубин отблагодарил журналиста за внимание во время трансфера в португальский клуб.
Известный инсайдер Фабрицио Романо получил в подарок от голкипера Бенфики Анатолия Трубина именную футболку с автографом.
Трубин завоевывает Португалию перфомансом против финалиста ЛЧ, Зинченко поспособствовал сенсационному поражению Арсенала
Фото презента журналист выложил на своей странице в социальной сети Instagram, подписав: "Голкипер-монстр. Спасибо, брат!". Трубин сделал перепост, добавив уже культовую фразу "Here we go", которую Романо использует при инсайдах трансферов.
Напомним, Фабрицио информационно активно сопровождал два последних трансфера Шахтера (Мудрика и Трубина), из-за чего его даже подозревали в небесплатном сотрудничестве с "горняками".
Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру