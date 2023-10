Известный инсайдер Фабрицио Романо получил в подарок от голкипера Бенфики Анатолия Трубина именную футболку с автографом.

Фото презента журналист выложил на своей странице в социальной сети Instagram, подписав: "Голкипер-монстр. Спасибо, брат!". Трубин сделал перепост, добавив уже культовую фразу "Here we go", которую Романо использует при инсайдах трансферов.

Напомним, Фабрицио информационно активно сопровождал два последних трансфера Шахтера (Мудрика и Трубина), из-за чего его даже подозревали в небесплатном сотрудничестве с "горняками".

