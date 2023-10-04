"Футбол 24" рассмотрел выступление украинцев в групповом этапе Лиги чемпионов – Анатолия Трубина и Александра Зинченко – в матчах за Бенфику и Арсенал соответственно.

Трубин выдал шикарную игру против Интера, совершив 7 сейвов из 8 ударов в створ ворот Бенфики. Именно Анатолия считают лучшим игроком "орлов" в этом поединке – украинец мог повторить подвиг вратаря Лацио Проведеля и забить на последних минутах.

А Арсенал неожиданно проиграл Лансу. Зинченко отыграл 70 минут и провалился в моменте со вторым пропущенным голом. Правда, не следует винить во всем украинца, ведь защита Арсенала могла перехватить навес. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру