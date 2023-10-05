"Голкіпер-монстр": Романо подякував Трубіну за футболку Бенфіки
Український воротар Анатолій Трубін віддячив журналісту за увагу під час трансферу у португальський клуб.
Відомий інсайдер Фабріціо Романо отримав у подарунок від голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна іменну футболку з автографом.
Трубін завойовує Португалію перфомансом проти фіналіста ЛЧ, Зінченко посприяв сенсаційній поразці Арсенала
Фото презенту журналіст виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підписавши: "Голкіпер-монстр. Дякую, брате!". Трубін зробив перепост, додавши вже культову фразу "Here we go", яку Романо використовує при інсайдах трансферів.
Нагадаємо, Фабріціо інформаційно активно супроводжував два останні трансфери Шахтаря (Мудрика і Трубіна), через що його навіть підозрювали у небезкоштовній співпраці з "гірниками".
Трубін провів солідний матч у ЛЧ, став найкращим і зупинив чемпіона світу, але не врятував Бенфіку від поразки Інтеру