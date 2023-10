Відомий інсайдер Фабріціо Романо отримав у подарунок від голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна іменну футболку з автографом.

Фото презенту журналіст виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, підписавши: "Голкіпер-монстр. Дякую, брате!". Трубін зробив перепост, додавши вже культову фразу "Here we go", яку Романо використовує при інсайдах трансферів.

Нагадаємо, Фабріціо інформаційно активно супроводжував два останні трансфери Шахтаря (Мудрика і Трубіна), через що його навіть підозрювали у небезкоштовній співпраці з "гірниками".

