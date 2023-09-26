"Тернополяне разыгрывали стандартное положение. После передачи на дальнюю штангу их игрок пробил, но я успел среагировать и зафиксировал мяч на линии ворот. Я был сконцентрирован на этом игровом эпизоде и не знаю, где в момент передачи находился арбитр, занял ли правильную позицию его ассистент.

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Я только убежден, что не позволил мячу пересечь линию ворот. И можно понять мое возмущение, когда рефери засчитал взятие ворот. И к кому апеллировать, системы же VAR в Тернополе не было. Случались ли в карьере подобные голы-фантомы? Нет. Обидно, потому что это привело к потере драгоценных очков", – рассказал Кожухарь в комментарии Sport.ua.

Напомним, эпизод случился в поединке 9-го тура Первой лиги – Кожухарь не дал мячу пересечь линию, но лайнсмен все равно зафиксировал взятие ворот.

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