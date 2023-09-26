Голкіпер Карпат – про пропущений гол-фантом у грі з Нивою Т: "Переконаний, що не дозволив м’ячу перетнути лінію воріт"
Воротар Карпат Андрій Кожухар прокоментував пропущений гол у матчі 9-го туру Першої ліги проти тернопільської Ниви, який коштував "левам" очок.
"Тернополяни розігрували стандартне положення. Після передачі на дальню стійку їхній гравець пробив, але я встиг зреагувати та зафіксував м'яч на лінії воріт. Я був сконцентрований на цьому ігровому епізоді та не знаю, де в момент передачі перебував арбітр, чи зайняв правильну позицію його асистент.
"Відразу повідомили Маркевичу": гравець Карпат справді може змінити громадянство і має пропозиції від топ-клубів УПЛ
Я тільки переконаний, що не дозволив м’ячу перетнути лінію воріт. І можна зрозуміти моє обурення, коли рефері зарахував взяття воріт. І до кого апелювати, системи ж VAR у Тернополі не було. Чи траплялись у кар'єрі подібні голи-фантоми? Ні. Прикро, бо це призвело до втрати дорогоцінних очок", – розповів Кожухар у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, епізод трапився в поєдинку 9-го туру Першої ліги – Кожухар не дав м'ячу перетнути лінію, але лайнсмен все одно зафіксував взяття воріт.
Карпати втратили очки у грі з Нивою Т через гол-фантом, Інгулець дотиснув аутсайдера – всі результати Першої ліги