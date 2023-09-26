"Тернополяни розігрували стандартне положення. Після передачі на дальню стійку їхній гравець пробив, але я встиг зреагувати та зафіксував м'яч на лінії воріт. Я був сконцентрований на цьому ігровому епізоді та не знаю, де в момент передачі перебував арбітр, чи зайняв правильну позицію його асистент.

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Я тільки переконаний, що не дозволив м’ячу перетнути лінію воріт. І можна зрозуміти моє обурення, коли рефері зарахував взяття воріт. І до кого апелювати, системи ж VAR у Тернополі не було. Чи траплялись у кар'єрі подібні голи-фантоми? Ні. Прикро, бо це призвело до втрати дорогоцінних очок", – розповів Кожухар у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, епізод трапився в поєдинку 9-го туру Першої ліги – Кожухар не дав м'ячу перетнути лінію, але лайнсмен все одно зафіксував взяття воріт.

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