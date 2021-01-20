В рядовом матче 23-го тура английской Лиги 2 произошло неординарное событие. Вратарь Ньюпорта Том Кинг переквалифицировался в голеадоры.

Британский кипер открыл счет в матче уже на 12-й минуте.

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В простой ситуации Кинг выбил мяч от ворот, но сила удара и помощь ветра создала проблемы его коллеге Джошуа Гриффитсу. Юный кипер Челтенхэма потерял ворота и пропустил мяч над собой. Этот гол стал дебютным в карьере Кинга, который никогда не играл даже в Чемпионшипе.

Усилий 25-летнего вратаря не хватило для победы Ньюпорта. Под занавес первого тайма хозяева, которые в ближайшие выходные будут соперником Манчестер Сити в Кубке Англии, восстановили статус-кво. Матч завершился вничью 1:1.

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