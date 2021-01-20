Британський кіпер відкрив рахунок у матчі вже на 12-й хвилині.

Наставник Греміо отримав курйозний "гірчичник" за затримку суперника – відео нестримних емоцій

У простій ситуації Кінг вибив м'яч від воріт, але сила удару та допомога вітру створила проблеми його колезі Джошуа Гріффітсу. Юний кіпер Челтенхема втратив ворота й пропустив м'яч над собою. Цей гол став дебютним у кар'єрі Кінга, який ніколи не грав навіть у Чемпіоншипі.

Зусиль 25-річного воротаря забракло для перемоги Ньюпорта. Під завісу першого тайму господарі, які в найближчі вихідні будуть суперником Манчестер Сіті в Кубку Англії, відновили статус-кво. Матч завершився внічию 1:1.

Лестер переміг Челсі та очолив турнірну таблицю АПЛ – Лемпард крокує назустріч відставці, а Роджерс веде "лисів" до ЛЧ