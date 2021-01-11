Гремио и Форталеза накануне расписали нулевую ничью, но в поединке случился, как минимум, один памятный эпизод.

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В середине первого тайма главный тренер Гремио задержал игрока команды соперника, когда тот сохранил мяч в пределах полях и хотел продолжать движение дальше. За такие действия 58-летний специалист чуть ли не сразу увидел перед собой желтый "свет".

К слову, подопечные курьезного Ренато Гаушо расположились на 5 строчке бразильской Серии А и имеют все шансы в ближайшее время попасть в топ-3.

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