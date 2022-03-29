Вратарь Эмполи Гульельмо Викарио принял у себя убежавших от войны украинцев.

Викарио приютил украинскую семью из Днепра. Мама Анна и сын Милан убежали от российской агрессии в Италию и получили помощь от голкипера Эмполи, сообщает пресс-служба клуба.

Гульельмо выставил в Instagram фото с мальчиком и подписал: "С моим другом Миланом. Вместе за Украину".

Викарио играет за Эмполи на правах аренды из Кальяри. В его активе 30 матчей в нынешнем сезоне Серии А и 55 пропущенных голов.

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