Леонес уступила Райо Махадаонде, а вратарь Дани Сотрес поспособствовал очень смешному голу, который открыл счет во встрече.

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В середине первого тайма защитник не слишком удачно отдал передачу назад на вратаря, который вышел из ворот. Сотрес успел догнать сферу, но дальше произошла эпичная ошибка – голкипер промахнулся по мячу, после чего его опередил нападающего и переправил мяч в ворота.

К слову, Райо Махадаонда довела матч до победы (2:0), забив второй гол после перерыва, и добыв первую победу в сезоне.

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