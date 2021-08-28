Леонеса поступилась Райо Махадаонді, а воротар Дані Сотрес посприяв дуже кумедному голу, який відкрив рахунок у зустрічі.

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В середині першого тайму оборонець не надто вдало віддав передачу назад на воротаря, який вийшов з воріт. Сотрес встиг наздогнати сферу, але далі сталась епічна помилка – голкіпер промахнувся по м'ячу, після чого його випередив нападник та переправив м'яч у ворота.

До слова, Райо Махадаонда довела матч до перемоги (2:0), забивши другий гол після перерви, та здобувши першу перемогу в сезоні.

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