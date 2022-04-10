Модена сделала важный шаг к повышению в классе. Благодаря победе над одним из аутсайдеров "канарейки" за два тура до завершения регулярного чемпионата идут первыми с преимуществом над преследователями в четыре очка. Прямую путевку в Серию В получит только победитель лиги.

Матч отбора на чемпионат мира завершился со счетом 21:0 – видео

Имолезе неожиданно создал немало проблем фавориту. По истечении основного времени счет был равным, но голкипер Модены слишком сильно хотел победить. Именно Риккардо Ганьйо забил решающий гол ударом от собственного штрафного. Смелость достойна уважения Луки Тони и Асамоа Гьяна – признанных бомбардиров, в свое время тоже игравших за Модену.