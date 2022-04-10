Модена зробила важливий крок до підвищення у класі. Завдяки перемозі над одним із аутсайдерів "канарки" за два тури до завершення регулярного чемпіонату йдуть першими з перевагою над переслідувачами у чотири очки. Пряму путівку в Серію В отримає лише переможець ліги.

Матч відбору на чемпіонат світу завершився з рахунком 21:0 – відео

Імолезе несподівано створив чимало проблем фавориту. Після завершення основного часу рахунок був рівним, але голкіпер Модени надто сильно хотів перемогти. Саме Ріккардо Ганьйо забив вирішальний гол ударом від власного штрафного. Сміливість варта поваги Луки Тоні та Асамоа Г'яна – визнаних бомбардирів, які свого часу теж грали за Модену.