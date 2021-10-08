Голкипер года: France Football раскрыл имена номинантов
Стал известен список вратарей, претендующих на Трофей Льва Яшина-2021.
Сразу 10 стражей ворот поборются за награду, которая ежегодно вручается французским изданием France Football.
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В список претендентов вошли Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдерсон (Манчестер Сити), Каспер Шмейхель (Лестер), Эдуар Менди (Челси), Тибо Куртуа (Реал), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Ян Облак (Атлетико), Кейлор Навас ( ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария) и Самир Ханданович (Интер).
Заметим, победитель будет объявлен 29 ноября во Франции. В 2020-м награду не вручали, а еще годом ранее ее одержал кипер Ливерпуля Алиссон.
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