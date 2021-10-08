Став відомий список воротарів, які претендують на Трофей Лева Яшина-2021.

Одразу 10 стражів воріт поборються за нагороду, яка щороку вручається французьким виданням France Football.

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У список претендентів увійшли Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Едерсон (Манчестер Сіті), Каспер Шмейхель (Лестер), Едуар Менді (Челсі), Тібо Куртуа (Реал), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Ян Облак (Атлетіко), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойєр (Баварія) і Самір Хандановіч (Інтер).

Зауважимо, переможця буде оголошено 29 листопада у Франції. У 2020-му нагороду не вручали, а ще рік перед тим її здобув кіпер Ліверпуля Аліссон.

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