"После нашего первого гола фанаты Лидса начали бросать в меня зажигалки, электронные сигареты, а потом начали швырять монеты. Я увидел монетку номиналом в два фунта – я их коллекционирую и потому решил поднять.

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Еще были один фунт и пятьдесят пенсов. В общей сложности я насобирал 17 фунтов, хотя взял не все, что в меня летело. Кое-что осталось на газоне. Положил монеты на свое полотенце, а в перерыве завернул и забрал в раздевалку. Во втором тайме прилетела еще одна электронная сигарета – я пошутил, сказав Калвину Филлипсу, что их фанаты достаточно обеспеченные люди, если бросаются деньгами и другими предметами", – цитирует Рэмсдейла Daily Mail.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний англичанин стал основным вратарем "канониров". Арон сыграл 19 матчей и не пропустил в 11-ти из них. Летом он стал вице-чемпионом Европы, но не выходил на поле.

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