"Після нашого першого гола фанати Лідса почали кидати в мене запальнички, електронні сигарети, а потім почали жбурляти монети. Я побачив монетку номіналом два фунти – я їх колекціоную і тому вирішив підняти.

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Ще були один фунт і 50 пенсів. Загалом я назбирав 17 фунтів, хоча взяв не все, що в мене летіло. Дещо залишилося на газоні. Поклав монети на свій рушник, а у перерві загорнув і забрав у роздягальню. У другому таймі прилетіла ще одна електронна сигарета – я пожартував, сказавши Калвіну Філліпсу, що їхні фанати є доволі забезпеченими людьми, якщо кидаються грошима та іншими предметами", – цитує Ремсдейла Daily Mail.

Нагадаємо, у поточному сезоні 23-річний англієць став основним воротарем "канонірів". Арон зіграв 19 матчів і не пропустив у 11-ти з них. Влітку він став віце-чемпіоном Європи, але не виходив на поле.

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