На фотографии семейство Бекхэмов – сам Дэвид, его жена Виктория и четверо детей – мило позирует у рождественской елки. "Счастливого Рождества", – написал 46-летний англичанин в Instagram, нарвавшись на ливень комментариев.

Сын Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Внимательные подписчики заметили, что в кадре Дэвид стоит на цыпочках, стараясь не слишком отставать в росте от одного из своих сыновей – 19-летнего Ромео Бекхэма. "Завидуете росту собственного сына?", "Фантастический кадр. Особенно мистер Бекхэм, стоящий на пальцах", "Я не верю тому, что вижу. Комплекс неполноценности?" – многие фанаты троллят мировую знаменитость.

Напомним, экс-полузащитник сборной Англии сейчас владеет клубом Интер Майами. Во время карьеры футболиста Бекхэм поиграл за Манчестер Юнайтед, Реал, Лос-Анджелес Гэлакси, Милан и ПСЖ.

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