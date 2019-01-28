Голкипер Аякса U-19 забил на 90+2, а затем выиграл серию пенальти – безумие дня

Вратарь юношеской команды Аякса Дан Райцигер принес своей команде победу над сверстниками из Бреды в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов для футболистов до 19 лет.

Сначала 17-летний голкипер сравнял счет уже в компенсированное арбитром время, замкнув подачу с углового.

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Затем Райцигер стал героем серии послематчевых пенальти, чем помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

Заметим, что летом 2018 года голкипера перевели из Аякса U-17 в команду для игроков до 19 лет, за которую он уже провел 8 игр.

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