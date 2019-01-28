toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Нидерланды
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Голкипер Аякса U-19 забил на 90+2, а затем выиграл серию пенальти – безумие дня

28 января 10:17 286 Читати українською
Голкипер Аякса U-19 забил на 90+2, а затем выиграл серию пенальти – безумие дня
Дан Райцигер / фото из соцсетей

Вратарь юношеской команды Аякса Дан Райцигер принес своей команде победу над сверстниками из Бреды в матче 1/8 финала Кубка Нидерландов для футболистов до 19 лет.

Сначала 17-летний голкипер сравнял счет уже в компенсированное арбитром время, замкнув подачу с углового.

Хавбек АЗ забил гол прямым ударом с углового – курьез дня

Затем Райцигер стал героем серии послематчевых пенальти, чем помог своей команде выйти в четвертьфинал турнира.

Заметим, что летом 2018 года голкипера перевели из Аякса U-17 в команду для игроков до 19 лет, за которую он уже провел 8 игр.

Опоссум стал звездой футбольного матча в Мексике – им уже заинтересовалась Бавария

Теги
Видеоновости футбольные курьёзы Нидерланды Аякс Аякс Дан Райцигер Дан Райцигер Аякс U-19 Аякс U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26133 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
3
час
:
40
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук