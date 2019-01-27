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Опоссум стал звездой футбольного матча в Мексике – им уже заинтересовалась Бавария

27 января 12:51 192 Читати українською
Опоссум стал звездой футбольного матча в Мексике – им уже заинтересовалась Бавария
Jarochito / фото из соцсетей

Во время матча высшего дивизиона чемпионата Мексики Веракрус – Пуэбла (0:1) на поле выбежал опоссум.

Появление зверька привело к остановке игры, а на мексиканском телевидении опоссума признали лучшим игроком поединка.

Прирожденный бомбардир – сын Месси эпично разбил телефон, когда его снимали на видео

При этом был проведен анализ его действий: Jarochito (такое прозвище получил опоссум. – прим. Футбол 24) провел на поле 5 минут и пробежал 50 метров. Сейчас животное проходит лечение: на видео видно, что опоссум имеет проблемы с передвижением.

Им уже заинтересовалась мюнхенская Бавария. "Мы можем подтвердить интерес нашего скаута к "Jarochito", несмотря на его травму. Скорейшего выздоровления", – такая запись появился в официальном твиттере немецкого клуба.

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Мир Видеоновости Бавария Бавария футбольные курьёзы
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