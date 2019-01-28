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Голкіпер Аякса U-19 забив на 90+2, а потім виграв серію пенальті – божевілля дня

10:17 1015 Читать на русском
Голкіпер Аякса U-19 забив на 90+2, а потім виграв серію пенальті – божевілля дня
Дан Райцігер / фото із соцмереж

Воротар юнацької команди Аякса Дан Райцігер приніс своїй команді перемогу над однолітками з Бреди в матчі 1/8 фіналу Кубка Нідерландів для футболістів до 19 років.

Спочатку 17-річний голкіпер зрівняв рахунок вже у компенсований арбітром час, замкнувши подачу з кутового.

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Потім Райцігер став героєм серії післяматчевих пенальті, чим допоміг своїй команді вийти в чвертьфінал турніру.

Зауважимо, що влітку 2018 року голкіпера перевели з Аякса U-17 в команду для гравців до 19 років, за яку він вже провів 8 ігор.

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