В поединке 19-го тура Ла Лиги "островитяне" на своем поле не устояли против каталонцев. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Первый опасный удар в матче нанес Пике на 7-й минуте – со штрафного пробил мимо стойки. Впоследствии Акомач целился в ближний угол – Рейна в падении забрал сферу. Был шанс забить и Жутгла, но его попытка закрутить в дальний угол с левого фланга успехом не увенчалась.

Де Йонг рассмешил ужасным ударом в матче против Мальорки – видео провала игрока Барселоны

В середине тайма началась феерия Люка де Йонга. Сначала форвард уже в падении пытался протолкнуть мяч в сетку, но попал в штангу. Через мгновение он же наносил невероятный удар через себя, но круглый лишь встряхнул перекладину. За минуту до свистка нидерландец все-таки забил, головой замкнув навес от Мингесы с правого фланга. Этот гол стал для Люка первым с конца сентября 2021 года (в последний раз он праздновал взятие ворот в 7-м туре в матче с Леванте).

Навала хозяев на последних минутах могла спасти для них ничью, но тер Штеген после мощного удара Хауме продемонстрировал свой класс.

Победа принесла Барселоне 31 очко и пятое место турнирной таблицы, Мальорка с 20 пунктами осталась пятнадцатой.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги