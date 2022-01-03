На 5-й минуте поединка 31-летний нападающий пробил из пределов штрафной, но сделал это крайне неудачно. Мяч полетел параллельно линии ворот за пределы поля – никакого рикошета не было. Рефери указал на аут в пользу Мальорки.

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Справедливости ради стоит отметить, что именно нидерландец стал автором единственного забитого мяча в поединке. На 44-й минуте он точно пробил головой. Еще дважды после ударов де Йонга Мальорку спас каркас ворот.

В активе Люка теперь 2 гола в 13-ти матчах за "сине-гранатовых". Каталонцы арендовали его у Севильи на сезон 2021/22.

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