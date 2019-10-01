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Голевая перестрелка в видеообзоре матча Парма – Торино – 3:2

09:46 5 Читати українською
Голевая перестрелка в видеообзоре матча Парма – Торино – 3:2
Парма – Торино – видео голов и обзор матча / Фото ФК Парма

Парма одержала победу над Торино в мощном матче 6-го тура Серии А.

2’ Деян Кулусевски
45+3’ Андреас Корнелиус
88’ Роберто Инглезе
 
Кристиан Ансальди 12’
Бремер 30’
Андреа Белотти 43’
2’ Деян Кулусевски
12’ Кристиан Ансальди
30’ Бремер
43’ Андреа Белотти
45+3’ Андреас Корнелиус
88’ Роберто Инглезе

Команды уже за 12 стартовых минут успели обменяться голами, а до свистка на перерыв умудрились повторить этот подвиг.

Парма в большинстве перестреляла Торино

На вторую половину встречи гости выходили уже в меньшинстве, что же дало о себе знать. Перед финальным свистком игроки Пармы сумели забить победный мяч.

Итак, 3:2 – победа Пармы, которая позволила "крестоносцам" подняться на 9-е место в Серии А (9 очков). Торино остался на 8-й строчке (те же 9 баллов).

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Видеоновости Парма - Торино Парма Парма Торино Торино Италия
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