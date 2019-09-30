Парма в большинстве перестреляла Торино

Парма с трудом одолела Торино в заключительном поединке 6-го тура итальянской Серии А. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Быстрый старт встречи в свою пользу первыми повернули пармезанцы. Уже на 2-й минуте Жервиньо убежал на свидание с Сиригу, но не пожалел мяч для одноклубника и вывел фактически на пустые ворота Кулусевски – Деян не промахнулся.

Милан в меньшинстве уступил Фиорентине, Лацио разгромил Дженоа: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья

Но уже 10 минут спустя "быки" отыгрались. Верди выполнил навес с левого фланга, который проигнорировали все защитники, а Кристиан Ансальди беспрепятственно головой переправил мяч в дальний угол – 1:1! На несколько минут команды успокоились, а затем роль первой скрипки примерил Бремер. Бразильский защитник Торино за 8 минут умудрился заработать два "горчичника", да еще и привез пенальти в свои ворота.

Правда, Сиригу уверенно парировал удар Жервиньо с отметки, оставив гостей в игре. Такой перформанс голкипера сборной Италии вдохновил партнеров, и под занавес тайма туринцы даже вышли вперед. Это Андреа Белотти уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который на себе и заработал же.

Однак, уйти на перерыв лидером "быкам" было не суждено. На третьей добавленной арбитром минуте ребята Маццарри проспали пас Кулусевски из глубины, а Андреас Корнелиус уверенно пробил под перекладину – 2:2!

Второй тайм оказался значительно беднее на моменты. Парма и Торино лишь считанное количество раз доводили дело до акцентированных ударов и, казалось бы, матч движется к результативной ничьей. Но все изменилось на 88-й минуте: кто-то из защитников Торино неудачно остановил прострел с правого фланга, а джокер хозяев Роберто Инглезе с нескольких метров отправил мяч в сетку.

Итак, 3:2 – победа Пармы, позволившая "крестоносцам" подняться на 9-е место в Серии А (9 очков). Торино остался на 8-й строчке (те же 9 баллов).

Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікенду