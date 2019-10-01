Гольова перестрілка у відеоогляді матчу Парма – Торіно – 3:2

Парма здобула перемогу над Торіно у потужному матчі 6-го туру Серії А.

Команди вже за 12 стартових хвилин встигли обмінятись голами, а до свистка на перерву примудрились повторити цей подвиг.

Парма в більшості перестріляла Торіно

На другу половину зустрічі гості виходили вже в меншості, що таки далося в знаки. Перед фінальним свистком гравці Парми зуміли забити переможний м'яч.

Отже, 3:2 – перемога Парми, що дозволила "хрестоносцям" піднятися на 9-те місце в Серії А (9 очок). Торіно залишився на 8-й сходинці (ті ж 9 балів).

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