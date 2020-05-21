Гол украинца не спас Торпедо-БелАЗ от сенсационного проигрыша аутсайдеру

Торпедо БелАЗ уступил Неману в матче 10 тура белорусской Высшей лиги.

Чемпионат Беларуси, 10 тур

Неман – Торпедо БелАЗ – 3:1

Голы: Рассадкин, 43, Жуковский 68, (пен.), Марушич, 90 – Юсов, 10

Перед матчем соперники находились в разных частях турнирной таблицы – Торпедо вслед за БАТЭ шел вторым, а Неман с 8 очками находился в зоне переходных матчей на вылет. Начало сложился очень удачно для фаворита. Уже на 10 минуте украинский хавбек Дмитрий Юсов точным ударом в дальний угол вывел гостей вперед. Торпедо сразу начал прижиматься к своим воротам, за что поплатился перед перерывом. Рассадкин выиграл второй этаж и сравнял счет.

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Юсов и компания не смогли оправиться во второй половине. Неман получил право на пенальти, который уверенно реализовал Валерий Жуковский. Торпедо несколькими атаками попытался спасти положение, однако пропустил еще раз. Серб Зоран Марушич третий раз огорчил украинского голкипера "автозаводцев" Сямука и поставил точку – 3:1.

Гости рискуют опуститься по итогам 10 тура на целых три строчки, а вот Неман смог вырваться на относительно безопасное 11 место.

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