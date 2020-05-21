Гол українця не врятував Торпедо-БелАЗ від сенсаційного програшу аутсайдеру

Торпедо БелАЗ поступився Неману в матчі 10 туру білоруської Вищої ліги.

Чемпіонат Білорусі, 10 тур

Неман – Торпедо БелАЗ – 3:1

Голи: Рассадкін, 43, Жуковський 68, (пен.), Марушіч, 90 – Юсов, 10

Перед матчем суперники перебували в різних частинах турнірної таблиці – Торпедо вслід за БАТЕ йшов другим, а Неман з 8 очками перебував у зоні перехідних матчів на виліт. Початок склався дуже вдало для фаворита. Вже на 10 хвилині український хавбек Дмитро Юсов точним ударом в дальній кут вивів гостей вперед. Торпедо відразу почав притискатися до власних воріт, за що поплатився перед перервою. Рассадкін виграв другий поверх і зрівняв рахунок.

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Юсов і компанія не змогли оговтатися в другій половині. Неман отримав право на пенальті, який впевнено реалізував Валерій Жуковський. Торпедо кількома атаками спробував врятувати становище, однак пропустив ще раз. Серб Зоран Марушіч втретє засмутив українського голкіпера "автозаводівців" Сямука і поставив крапку – 3:1.

Гості ризикують опуститися за підсумками 10 туру аж на три сходинки, натомість Неман зміг вирватися на відносно безпечне 11 місце.

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