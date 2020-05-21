Милевский забил, а Динамо Брест проиграло репетицию финала Кубка Беларуси – видео голов и обзор матча

Динамо Брест уступило БАТЭ (1:3) в 10 туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 10-й тур

Динамо Брест – БАТЭ – 1:3

Голы: Милевский, 40 – Драгун, 31, Нехайчик, 73, Милич, 80

Действующий чемпион пропустил на 31-й минуте, но еще в первом тайме Милевский сравнял счет. Экс-форвард сборной Украины по-футзальному поразил ворота БАТЭ из пределов штрафной. Это 3 гол 35-летнего нападающего в текущем сезоне.

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Впрочем, во втором тайме гости забили еще дважды и нанесли Динамо уже 5 поражение в 10 турах. Именно БАТЭ возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. У Милевского и Ко – 8 позиция (13 пунктов).

К слову, уже в воскресенье эти же команды разыграют Кубок Беларуси. Прямая трансляция финала начнется 24 мая в 17:00.

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