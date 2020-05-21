toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Милевский забил, а Динамо Брест проиграло репетицию финала Кубка Беларуси – видео голов и обзор матча

10:38 30 Читати українською
Милевский забил, а Динамо Брест проиграло репетицию финала Кубка Беларуси – видео голов и обзор матча
Гол Милевского не помог Динамо / ФК БАТЭ

Динамо Брест уступило БАТЭ (1:3) в 10 туре чемпионата Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 10-й тур

Динамо Брест – БАТЭ – 1:3

Голы: Милевский, 40 – Драгун, 31, Нехайчик, 73, Милич, 80

Действующий чемпион пропустил на 31-й минуте, но еще в первом тайме Милевский сравнял счет. Экс-форвард сборной Украины по-футзальному поразил ворота БАТЭ из пределов штрафной. Это 3 гол 35-летнего нападающего в текущем сезоне.

Милевский голом не спас Динамо Брест от поражения в матче против лидера чемпионата

Впрочем, во втором тайме гости забили еще дважды и нанесли Динамо уже 5 поражение в 10 турах. Именно БАТЭ возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. У Милевского и Ко – 8 позиция (13 пунктов).

К слову, уже в воскресенье эти же команды разыграют Кубок Беларуси. Прямая трансляция финала начнется 24 мая в 17:00.

Капитан сборной Украины проиграл финал Лиги чемпионов, спровоцировав скандал – исторический триумф Челси и ужас Баварии

blog_ava
"Цыганык упал во время прямого эфира", – Лобода вспомнила конфуз с ведущим "Профутбола"
08:00
158
Теги
Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский БАТЭ БАТЭ Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
19
мин
Минай
15:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук