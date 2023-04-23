Вест Хэм с первых минут матча начал давить на хозяев поля. Уже на пятой минуте игры "вишенки" вынимали мяч из своих ворот, но на этом ужасе команды Гэри О'Нила только начались. До перерыва счет на табло был 3:0 в пользу гостей. Самый красивый гол в этом матче был забит во втором тайме. Форналс не упустил передачу от Боуэна и ударом "скорпионом" отправил мяч в ворота Борнмута. Отметим, что украинский защитник Забарный остался в запасе.

Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм, забив 5 голов за 21 минуту, Борнмут проиграл Вест Хэму – Форналс повторил шедевр легенд УПЛ

Вест Хэм после 32 туров занимает 13 строчку, имея в своем активе 34 балла. "Вишенки" находятся на 15 месте и отстают от своего соперника всего на одно очко.