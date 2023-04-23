Вест Хем з перших хвилин матчу почав тиснути на господарів поля. Вже на п'ятій хвилині гри "вишеньки" виймали м'яча зі своїх воріт, але на цьому жахіття команди Гері О'Ніла тільки почалися. До перерви рахунок на табло був 3:0 на користь гостей. Найкрасивіший гол в цьому матчі був забитий у другому таймі. Форналс не змарнував передачу від Боуена й ударом "скорпіоном" відправив м'яч у ворота Борнмута. Зазначимо, що український захисник Забарний залишився у запасі.

Ньюкасл знищив Тоттенхем, забивши 5 голів за 21 хвилину, Борнмут програв Вест Хему – Форналс повторив шедевр легенд УПЛ

Вест Хем після 32 турів посідає 13 сходинку, маючи у своєму активі 34 бали. "Вишеньки" перебувають на 15 місці та відстають від свого суперника всього на одне очко.