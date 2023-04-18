Гол Твенте был отменён из-за второго мяча на поле – в Нидерландах хотят пересмотреть правила
В скором времени намеренный срыв атаки соперника посредством вбрасывания на поле второго мяча будет игнорироваться нидерландскими судьями.
Матч 29 тура Эредивизи между Утрехтом и Твенте (1:0) получился скандальным. Болельщики хозяев сорвали две атаки Твенте, выбрасывая на поле второй мяч. Гол гостей был отменён именно по этой причине – согласно правилам, второй мяч на поле считается посторонним предметом, и в этом случае арбитр обязан остановить игру.
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После того, как в полуфинале Кубка Нидерландов одному из игроков Аякса разбили голову зажигалкой, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) ужесточил меры по обеспечению безопасности игроков – фейерверки, стаканы с пивом и зажигалки стали считаться предметами, которым не место на поле, и которые могут поставить под угрозу безопасность игроков. Однако нарочный срыв игры с помощью второго мяча наказывает не виновника, а жертву.
Как информирует Algemeen Dagblad, KNVB решил пересмотреть этот вопрос после инцидента в матче Утрехт – Твенте. "В отличие от этих объектов, мяч является частью игры. Мы обсудим этот вопрос", – пообещал один из представителей футбольного союза.
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