Матч 29 тура Эредивизи между Утрехтом и Твенте (1:0) получился скандальным. Болельщики хозяев сорвали две атаки Твенте, выбрасывая на поле второй мяч. Гол гостей был отменён именно по этой причине – согласно правилам, второй мяч на поле считается посторонним предметом, и в этом случае арбитр обязан остановить игру.

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После того, как в полуфинале Кубка Нидерландов одному из игроков Аякса разбили голову зажигалкой, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) ужесточил меры по обеспечению безопасности игроков – фейерверки, стаканы с пивом и зажигалки стали считаться предметами, которым не место на поле, и которые могут поставить под угрозу безопасность игроков. Однако нарочный срыв игры с помощью второго мяча наказывает не виновника, а жертву.

Как информирует Algemeen Dagblad, KNVB решил пересмотреть этот вопрос после инцидента в матче Утрехт – Твенте. "В отличие от этих объектов, мяч является частью игры. Мы обсудим этот вопрос", – пообещал один из представителей футбольного союза.

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