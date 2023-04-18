Матч 29 туру Ередивізі між Утрехтом і Твенте (1:0) вийшов скандальним. Вболівальники господарів зірвали дві атаки Твенте, викидаючи на поле другий м'яч. Гол гостей був скасований саме з цієї причини – згідно з правилами, другий м'яч на полі вважається стороннім предметом, і в цьому випадку арбітр зобов'язаний зупинити гру.

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Після того, як у півфіналі Кубка Нідерландів одному з гравців Аякса розбили голову запальничкою, Футбольна федерація Нідерландів (KNVB) посилила заходи щодо забезпечення безпеки гравців – феєрверки, стакани з пивом і запальнички почали вважати предметами, яким не місце на полі, і які можуть поставити під загрозу безпеку гравців. Однак навмисний зрив гри за допомогою другого м'яча карає не винуватця, а жертву.

Як інформує Algemeen Dagblad, KNVB вирішила переглянути це питання після інциденту в матчі Утрехт – Твенте. "На відміну від цих об'єктів, м'яч є частиною гри. Ми обговоримо це питання", – пообіцяв один із представників футбольної Федерації.

Аякс пережив "кривавий" матч і вийшов до фіналу Кубка Нідерландів – вболівальники розбили зірці гостей голову