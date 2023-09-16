Черноморец победил Полесье (1:0) в 7-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

На момент начала игры житомирская команда находилась на втором месте Премьер-лиги, но подтвердить статус вице-лидера не смогла. Уже на 13 минуте Александр Васильев мощным ударом со штрафного пробил в верхний угол и вывел Черноморец вперед. Денис Бойко был бессилен.

Черноморец благодаря чудо-голу со штрафного переиграл Полесье и поднялся на второе место в УПЛ

Этот гол стал единственным в матче, хотя у подопечных Юрия Калитвинцева были свои моменты. Кипер одесситов Даниил Варакута действовал надежно и помог своей команде удержать очередную домашнюю победу, которую зафиксировал финальный свисток Екатерины Монзуль.

1:0 – Черноморец набрал 12 очков и вырвался на вторую позицию УПЛ. Полесье опустилось на третье место – у команды Калитвинцева тоже 12 баллов.