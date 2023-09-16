Чорноморець переміг Полісся (1:0) у 7-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

На момент початку гри житомирська команда перебувала на другому місці Прем'єр-ліги, але підтвердити статус віце-лідера не змогла. Вже на 13-й хвилині Олександр Васильєв потужним ударом зі штрафного пробив у верхній кут і вивів Чорноморець вперед. Денис Бойко був безсилий.

Чорноморець завдяки диво-голу зі штрафного переграв Полісся і піднявся на друге місце в УПЛ

Цей гол став єдиним у матчі, хоча підопічні Юрія Калітвінцева мали свої моменти. Кіпер одеситів Данило Варакута діяв надійно та допоміг своїй команді втримати чергову домашню перемогу, яку зафіксував фінальний свисток Катерини Монзуль.

1:0 – Чорноморець набрав 12 очок і вирвався на другу позицію УПЛ. Полісся опустилося на третє місце – у команди Калітвінцева теж 12 балів.