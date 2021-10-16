Форвард луганчан Александрович Гладкий очередной раз вписал свое имя в историю украинского футбола, однако не считает такое достижение важным на фоне общего результата с дончанами (1:6).

"Что-то комментировать здесь излишне. Результат показал, что происходило на поле. Скажу так. В первые 15 минут мы выполняли то, о чем договаривались, ну а потом начали играть во что-то другое.

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В итоге результат на табло. Счет, наверное, по игре. Мой гол при 1:6 ничего не значит. Хотел бы попросить прощения перед болельщиками, хотя это избитая фраза", – сказал Гладкий в комментарии каналу "Футбол".

К слову, гол в ворота Шахтера позволил 34-летнему футболисту обойти Александра Гайдаша и выйти на чистую седьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. Теперь у Гладкого 96 голов – всего на три меньше, чем у Андрея Ярмоленко, который идет пятым.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины:

1-2. Максим Шацких – 123

1-2. Сергей Ребров – 123

3. Евгений Селезнев – 116

4. Андрей Воробей – 105

5. Жуниор Мораес – 102

6. Андрей Ярмоленко – 99

7. Александр Гладкий – 96

8. Александр Гайдаш – 95

9-10. Сергей Мизин – 90

9-10. Марко Девич – 90

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